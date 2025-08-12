Минобороны РФ также предоставило кадры объективного контроля

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск у Константиновки в ДНР уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, а затем и РСЗО Rak-SA-12 хорватского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля.

Там уточнили, что в ходе разведки занятой противником территории у населенного пункта операторы БПЛА обнаружили участок местности с повышенными радиопомехами. Уничтожив находившуюся там станцию РЭБ, они выявили замаскированную позицию 128-мм РСЗО Rak-SA-12 производства Хорватии. "Точными попаданиями ударных БПЛА орудие противника было уничтожено вместе с огневой позицией и полевым складом боеприпасов к нему", - отметили в военном ведомстве.