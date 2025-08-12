В российских силовых структурах отметили, что такого не должно происходить, "когда к городу приближается армия противника", допустив, что жители не считают ее вражеской

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость аренды жилья в Сумах растет из-за большого количества военных ВСУ в городе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Именно в Сумской области сосредоточены основные боеспособные подразделения киевского режима, и они продолжают туда прибывать для сдерживания группировки войск "Север". Об этом нам говорит в том числе рост стоимости аренды жилья в Сумах. <…> По мнению горожан, в городе стало слишком много военных, которые подстегивают спрос на жилье", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что такого не должно происходить, "когда к городу приближается армия противника". Однако цены на аренду и недвижимость растут, несмотря на заявления со стороны ВСУ о подготовке круговой обороны Сум. "Быть может, армию, которая все ближе к Сумам, жители не считают вражеской и рассчитывают на скорейшее получение российского паспорта?" - предположил собеседник агентства.