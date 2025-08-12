По информации сержанта ВСУ А. Чорного, перед отправкой на фронт пойманных уклонистов несколько дней удерживали в гараже, принося только еду

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинские полицейские, помогающие территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в отлове мобилизованных, получают за них деньги. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Полиция, помогающая ТЦК в отлове "уклонистов", получает за каждого деньги. За каждого пойманного украинца платят, как за живой товар", - указал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что по информации сержанта ВСУ А. Чорного, перед отправкой на фронт принудительно мобилизованных несколько дней удерживали в гараже. "Их не выпускали неделями, принося только еду. Естественные надобности они справляли там же где и ели - в гараже. После того, как набиралось нужное количество призывников, их быстро оформляли и отправляли "куда нужно", - пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что мотив такого обращения с людьми - деньги.