При этом чтобы не допустить кризиса среди населения, украинское командование начало фальсифицировать информацию, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Украины смирились с утерей Донбасса, поэтому всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая на участки боеспособные подразделения. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства обратил внимание, что сразу несколько украинских националистов выступили с заявлениями о катастрофе, которая назревает для ВСУ в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) и Константиновки Донецкой Народной Республики.

"Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, можно сделать вывод, что киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса и сосредоточил усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей", - отметил собеседник.

При этом, добавил он, чтобы не допустить кризиса среди населения, украинское командование начало фальсифицировать информацию. Так, ранее генштаб ВСУ опубликовал недостоверную информацию о том, что украинская армия заняла населенный пункт Бессаловка.