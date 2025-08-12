Над регионами России сбили 26 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 12 беспилотников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:40 до 22:30 мск сбили 26 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"12 августа с 20:40 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 - над территорией Брянской области, девять - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и по одному над территориями Воронежской и Орловской областей", - говорится в сообщении.