Обвиняемого этапировали в Москву, до подписания контракта с ВСУ его разжаловали из в ВВС Британии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил арест британскому наемнику Уильяму Хейдену, взятому в плен российскими военнослужащими во время боев под Торецком и этапированному в столицу для проведения следственных действий и ряда судебно-медицинских экспертиз. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Лефортовский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Уильяма Хейдена", - говорится в сообщении.

Заседание прошло в закрытом для СМИ и публики режиме.

Хейден до участия в боях под Торецком на стороне ВСУ служил в Вооруженных силах Британии 13 лет, побывав в командировках в Германии, на Кипре, в Канаде и Афганистане. Был разжалован из-за пристрастия к наркотикам. До подписания контракта с ВСУ работал на родине в магазине спортивных часов, фитнес-браслетов, навигаторов и эхолотов. Из-за проблем с психическим здоровьем несколько раз пытался покончить с собой, после чего потерял работу.

В 2023 году он прилетел в польский Краков, а затем наземным транспортом добрался до пункта отбора на службу в украинский Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По его словам, в иностранном легионе на стороне Киева воюют итальянцы, французы, немцы, американцы, англичане, но больше всего колумбийцев. Хейден рассказал российским СМИ, что у ВСУ серьезные проблемы с вооружением, а командиры относятся к подчиненным цинично и бесчеловечно. Наемник привел в пример отношение российских военных к пленным, которые спасли его от обстрела сослуживцев. Кроме того, он сообщил российским следователям, что стал свидетелем военных преступлений, совершенных иностранными наемниками: убийств мирных граждан, среди которых женщина и ребенок.

Под Торецком Хейден проходил службу во взводе тяжелого вооружения, а наемники в его подразделении без прохождения спецподготовки и необходимого вооружения попадали сразу на линию боевого соприкосновения.