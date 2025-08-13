Навигационная разработка может обнаруживать авиацию, БПЛА, автотранспорт, беспилотные роверы, морские суда и катера

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Помехоустойчивое навигационное устройство VEL-16X2 способное подавить порядка 15 помех одновременно, представили на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколково".

"Помехоустойчивое навигационное устройство VEL-16X2 - шестнадцатиканальное, двухдиапазонное с функцией анти-спуфинга. Предназначено для приема сигналов от спутников глобальной навигационной спутниковой системы, фильтрации преднамеренных и непреднамеренных помех, а также предотвращения перехода на ложные координаты, что обеспечивает выдачу достоверного навигационного решения для потребителей спутниковых навигационных данных", - говорится на информационном стенде.

Разработка может применяться в навигации беспилотных авиационных комплексов, авиации, автотранспорта, беспилотных роверов, морских судов и безэкипажных катеров.

Согласно представленным характеристикам, устройство обладает помехоустойчивостью до 100 дБ при 1 помехе, до 95 дБ при 3 и 90 дБ при 15 помехах соответственно.

Кроме того, также было представлено схожее устройство с меньшими габаритами и количеством подавляемых помех - VEL11X3. В отличие от своего более мощного аналога, помехоустойчивость разработки составляет около 92 дБ при девяти действующих помехах.