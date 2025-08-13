На флоте уточнили, что экипаж "Петропавловск-Камчатского" выполнял боевые задачи в море около 40 суток

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", вооруженная высокоточными ракетами "Калибр", вернулась во Владивосток после выполнения задач боевой службы. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подлодки об успешном выполнении поставленной задачи.

На флоте уточнили, что экипаж "Петропавловск-Камчатского" выполнял задачи в море около 40 суток. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки.

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в состав ВМФ России 25 ноября 2019 года. Это первая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом корабля являются высокоточные ракеты "Калибр". На Тихоокеанский флот подлодка прибыла Южным морским путем в ноябре 2021 года.