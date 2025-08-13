Автомат также "имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу", рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомат Калашникова АК-12 позволяет российским бойцам демонстрировать в ходе СВО снайперскую точность. Об этом заявили в госкорпорации Ростех.

"АК-12 имеет высокую кучность стрельбы - отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира. При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео - российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", - сказали в Ростехе, комментируя видео военкора Евгения Поддубного, на котором российский боец огнем из автомата АК-12 сбивает несколько квадрокоптеров противника над линией фронта.

Отмечается, что немалую роль в показанном боевом эпизоде сыграл также прибор ночного видения. АК-12 позволяет устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, удобство автомата обеспечивается также регулируемым прикладом, двусторонним переводчиком огня и универсальным ремнем.