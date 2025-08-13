На учениях отрабатывают планирование применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Севморпути

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Северный флот проводит учения, в которых задействовано около 2 тыс. военных и до 14 кораблей и подлодок. Отрабатывается планирование применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Севморпути, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Практические действия органов военного управления и сил (войск) пройдут в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. К участию в тренировке привлекается до 2 000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Тренировка разделена на несколько этапов. В настоящее время отрабатываются вопросы планирования применения экспедиционной группировки сил (войск) Северного флота для решения задач по защите береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути, отметили в пресс-службе.

В рамках тренировки органы военного управления СФ отрабатывают действия по управлению группировкой сил в ходе обороны военных и гражданских объектов арктического побережья РФ. "В ходе проводимых мероприятий будет проведена оценка уровня подготовки органов военного управления флота по управлению группировкой сил (войск) флота при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике в ходе разрешения международного вооруженного конфликта", - отметили в пресс-службе, добавив, что планируется проанализировать навыки командующего состава и штабов в планировании и управлении войсками при обороне.