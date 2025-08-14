Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на "Северной верфи" в Петербурге

Судно назвали в честь советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" спустили на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Это пятый корабль серии, передает корреспондент ТАСС.

"Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне", - сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Фрегат назван в честь советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007). В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Амелько командовал плавсредствами при высадке десанта на острова в Финском заливе. Во время Великой Отечественной войны, командуя кораблем, участвовал в героическом прорыве флота из Таллина в Кронштадт. Фрегат был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, фрегат "Адмирал Амелько" является пятым кораблем, построенным предприятием по проекту Северного проектно-конструкторского бюро ОСК. К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных.

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. Вооружение фрегата - пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Всего серия будет состоять из десяти кораблей.