Министр обороны РФ отметил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран - участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран - участниц Конфедерации государств Сахеля. Решение о создании альянса - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах конфедерации", - сказал глава российского военного ведомства

Он отметил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля.