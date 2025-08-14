Бойцы выполняли стрельбу из 12,7-мм пулеметов ДШК и 14,5-мм КПВТ на дальности от 30 до 500 м в условиях шторма, отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота "Ослябя" отработал защиту от безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников по пути из Магадана на Камчатку. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Ранее ТАСС сообщал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота взял курс на Петропавловск-Камчатский после завершения в Магадане патриотический акции "Сила в правде - 2025".

"Экипаж большого десантного корабля Тихоокеанского флота "Ослябя" провел учение по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами в море во время перехода из Магадана на Камчатку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что боевыми расчетами были отработаны временные нормативы развертывания артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. В то же время, посты наблюдения выявили приближающиеся имитированные БЭК и БПЛА условного противника и выдали соответствующее целеуказание. "Огнем крупнокалиберных пулеметов все надводные и воздушные цели, приближающиеся с разных направлений, были уничтожены на безопасном расстоянии", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что бойцы выполняли стрельбу из 12,7-мм пулеметов ДШК и 14,5-мм КПВТ на дальности от 30 до 500 м в условиях штормового волнения моря.

"Учение проводилось в соответствии с планом похода отряда кораблей ТОФ, выполняющего задачи агитационно-патриотической акции "Сила в правде", - добавили в пресс-службе.