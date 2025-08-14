Подполье: в подконтрольной Киеву части Запорожья есть панические настроения

По словам собеседника, при этом многие отказываются от эвакуации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сильный всплеск панических настроений наблюдается среди жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области, однако многие отказываются от эвакуации. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"В Запорожской области среди населения наблюдается сильный всплеск панических настроений. При этом многие отказываются от эвакуации, которую власти объявляют с сильным запозданием. Люди просто боятся потерять свое жилье и имущество, они понимают, что если покинут свои дома, то в тот же день все будет разграблено украинскими боевиками", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такое настроение среди населения дополнительно подогревает безразличие со стороны украинской власти.