Расчеты ПВО успешно перехватывают зенитные управляемые ракеты, атакующие оперативно-тактическую авиацию российской армии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы западного производства за время проведения СВО показали неспособность противостоять ударам авиации ВКС РФ и российской ПВО. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Попытки ВСУ ограничить удары авиации ВКС России с помощью зенитных ракетных комплексов западного производства пресекаются российскими средствами ПВО. В ходе СВО российские боевые расчеты ПВО успешно перехватывают зенитные управляемые ракеты западного производства, атакующие оперативно-тактическую авиацию ВС РФ при выполнении боевых задач по уничтожению противника на земле и в воздухе", - сказал собеседник агентства.