Значительно растет количество потерь и сбежавших в рядах украинских солдат, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинских военнослужащих все сильнее деморализует продвижение российских войск в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что это происходит на фоне значительного роста потерь в рядах украинских военных и кратно увеличенного количества сбегающих по самовольному оставлению части. "Все это сильно сказывается на боеспособности подразделений противника и тем самым помогает продвигаться нашим парням", - подчеркнул собеседник агентства.