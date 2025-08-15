Танкисты-контрактники провели учения по боеподготовке и боевому слаживанию в ЛНР

Как отметили в Минобороны, военнослужащие отработали навыки по обслуживанию и текущему ремонту танка, а также ведения огня из штатного вооружения боевой машины различными способами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Танкисты-контрактники группировки войск "Запад" провели занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе проведения СВО в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие по контракту танковых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции в ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, танкисты отработали навыки по обслуживанию и текущему ремонту танка, а также ведения огня из штатного вооружения боевой машины различными способами. Кроме того, в подготовку танкистов включены занятия по тактической медицине.

"В основе разработанной программы обучения лежит принцип универсальности специалиста - каждый член экипажа должен быть в состоянии выполнить обязанности своего товарища. Как отмечают сами танкисты, такой подход позволяет не только выполнить поставленную боевую задачу, но и сохранить жизни экипажу в целом", - подчеркнули в военном ведомстве.