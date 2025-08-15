Военнослужащим удалось приложиться к святыне и получить благословение от Преподобного на выполнение дальнейших боевых задач

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" исповедались и причастились святых тайн во время литургии в полевом храме на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В нашем храме уже совершено и таинство святого Крещения, и таинство евхаристии. Мы причащаем уже здесь телом и кровью [Христовой] воинов наших, за что они нам очень благодарны. Это их окормляет, им это помогает, и они сами на это отзываются. Поэтому с Божьей помощью трудимся и молимся с воинами", - сказал настоятель храма иеромонах Арсений.

Кроме того, настоятель рассказал что недавно в полевой храм привозили частицу мощей преподобного Александра Свирского. Военнослужащим удалось приложиться к святыне и получить благословение от Преподобного на выполнение дальнейших боевых задач.

Как сообщили в ведомстве, после литургии иеромонах провел проповедь, во время которой поблагодарил военнослужащих, стоящих на защите границ отчизны, благословил их на ратный труд и победу над силами врага.