По словам источника, противник также пытается применять комплексы С-200 и SAMP/T французского производства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ВСУ с конца 2023 года активно используют против российских самолетов Су-34 и Су-35 ударные ракеты ЗРК С-200, SAMP/T и Patriot. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, за 1,5 года средства ПВО перехватили почти 20 зенитных ракет, атаковавших самолеты ВКС.

"С конца 2023-го года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России на сверхзвуковых скоростях - от 870 до 1 178 метров в секунду (до 3,5 М)". "Причем около половины из них - ракеты MIM-104D американского ЗРК Patriot", - добавил источник.