Камера разведывательного беспилотника зафиксировала поражение укрепленных позиций украинских войск на южнодонецком направлении

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экипажи танков группировки войск "Восток" ликвидировали огневые точки и блиндажи противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении экипажи танков 36-й армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по укрепленным позициям ВСУ. В ходе боевой работы камера разведывательного беспилотника зафиксировала уничтожение огневых точек и блиндажей противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о боевой работе операторов FPV-дронов группировки "Восток". Бойцы нанесли точечные удары по ретрансляторам и антеннам управления украинских беспилотников.

"Сбросами с квадрокоптера уничтожены антенны спутниковой связи Starlinк и личный состав украинских националистов", - добавили там.