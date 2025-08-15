Такое распоряжение отдал вышестоящий штаб, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ не выдает в Сумской области родственникам тела погибших военнослужащих и скрывает потери, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинское командование в Сумской области не выдает тела погибших родственникам и скрывает потери, даже если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале. По показаниям пленных, такое распоряжение получено из вышестоящего штаба", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что солдаты ВСУ пропадают без вести у Юнаковки целыми взводами, пытаясь остановить продвижение группировки "Север". В целом на сумское и харьковское направления брошены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, они несут потери.