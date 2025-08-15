По словам эксперта, ВСУ начали дооборудовать позиции и рубежи с целью стабилизации фронта

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвинулись у населенного пункта Ставки Донецкой Народной Республики, Вооруженные силы Украины строят оборону на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных освободительных действий за истекшие сутки ВС РФ продвинулись в направлении населенного пункта Ставки с западных позиций у Колодезей и Мирного в ДНР", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что ВСУ при этом наращивают силы и средства на данном направлении в попытках стабилизировать линию фронта, кроме того, в Дробышево украинские войска начали дооборудовать позиции и оборонительные рубежи. "По характеру действий противника можно сделать вывод, что именно этот населенный пункт [Дробышево] вооруженные формирования Украины готовят под своеобразный форпост, поскольку он находится на возвышенности и имеет ряд других преимуществ для ведения оборонительных действий", - сообщил Марочко.

13 августа Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ выбили подразделения ВСУ из Колодезей, на данный момент бои ведутся за пределами населенного пункта.