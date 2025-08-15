ВС РФ уничтожили два взвода ВСУ ударами ФАБ в Днепропетровской области

По данным силовиков, в результате ударов уничтожены 18 военнослужащих

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Два взвода 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены ударами ФАБ-3000 и ФАБ-500 в селах Новоселовка и Сосновка Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС сообщили в российских силовых структурах, в числе уничтоженных военнослужащие, которых ранее отводили.

"В Сосновке и Новоселовке противник разместил личный состав 31-й бригады. По населенным пунктам ударили ФАБ-3000 и ФАБ-500. В качестве целей - места дислокации личного состава бригады", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате ударов 18 военнослужащих уничтожены, восемь получили тяжелые ранения.