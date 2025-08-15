ВСУ пытаются сопротивляться, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Российские подразделения начали заходить в западную часть Кировска (украинское название - Заречное) в Донецкой Народной Республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сопротивляться, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши передовые подразделения совместно с разведывательными группами начали заход в западную часть Кировска, расположенного северо-западнее Торского в ДНР. Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что у ВСУ на этом участке отмечается нехватка сил: украинские солдаты избегают контактных боев и в основном "применяют средства дистанционного поражения".