МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен военнослужащих группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Пожилой военнослужащий 80 одшбр Сергей Шелест оказался годным к службе в десантном подразделении ВСУ. Пленный был отловлен ТЦК на улице после возвращения с работы и отправлен в учебку, а затем на боевое слаживание, где вместо положенных двух недель пробыл всего три дня. В связи с тем, что Шелест и его сослуживцы не имели должной военной подготовки, они заблудились в Сумской области, где военнослужащие группировки войск "Север" взяли их в плен", - говорится в сообщении.

По словам самого пленного, видео с которым предоставили в Минобороны, боевая подготовка была низкого уровня, и мобилизованные успешно проходили испытания даже с плохими результатами по стрельбе. "Особо так никто и не учил. Отстрелялся - хорошо, зачет. Попал или не попал - зачет. Всех в десант", - поделился Шелест.

В ведомстве подчеркнули, что все пленные прошли полноценный медицинский осмотр и находятся под контролем квалифицированных медиков.