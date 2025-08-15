По данным Минобороны РФ, подразделения группы заняли более выгодные позиции и поразили формирования противника

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 1 590 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1 590 военнослужащих, 2 танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - сказано в сообщении.