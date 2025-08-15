Части и соединения 25-й общевойсковой армии России дислоцируются в регионе

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о вручении боевых наград воинам 25-й общевойсковой армии, которая дислоцируется в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил место дислокации 25-й общевойсковой армии России, части и соединения которой несут службу на территории нашей республики, чтобы вручить заслуженные награды нашим защитникам. С радостью лично вручил 14 бойцам и офицерам медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За заслуги" и "За верность долгу". Выполняя боевые задачи, эти ребята проявили настоящий героизм, стойкость и высокий уровень боевой выучки, которые стали залогом успеха. Горжусь ими и искренне благодарю за то, что они не жалеют сил и здоровья, нещадно бьют врага, защищая нашу родную землю и мирных граждан", - написал Пасечник.

Он также сообщил, что провел встречу с командующим армией, в ходе которой поблагодарил за слаженную работу вверенных ему подразделений и обсудил текущую обстановку, а также вопросы взаимодействия комсостава с органами власти ЛНР. "Наша задача - оказывать максимальную помощь и поддержку защитникам Родины, делать все для фронта и для нашей общей Победы", - подчеркнул глава региона.