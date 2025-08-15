Расчеты "Рубикона" уничтожили украинский танк Т-80БВ ВСУ на сумском направлении

ВС РФ ликвидировали цель в окрестностях населенного пункта Кияница, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили замаскированный танк Т-80БВ в районе поселка Кияница в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе патрулирования окрестностей н. п. Кияница на сумском направлении расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" вблизи одного из опорных пунктов противника обнаружил замаскированную позицию танка Т-80БВ ВСУ. Серией точных ударов расчета FPV-дронов КВН <…> боевая машина противника была подожжена и уничтожена", - отметили в ведомстве.

Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был создан в Минобороны РФ в 2024 году по указанию главы российского военного ведомства Андрея Белоусова. В Минобороны отмечали, что одним из ключевых направлений работы центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действующих соединений и воинских частей и операторов беспилотных комплексов боевой работы в составе одиночных расчетов и групп расчетов.