Боевую задачу выполнили операторы ударных беспилотников и артиллеристы Южной группировки войск

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников и артиллеристы Южной группировки войск уничтожили у поселка Бересток и на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища в ДНР антенну-ретранслятор, а также два пункта управления беспилотниками. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА в н. п. Бересток была обнаружена антенна 100 ОМБр ВСУ, служащая для связи, управления и ретрансляции радиосигнала. По выявленной разведывательным БПЛА цели был нанесен точечные удар с применением FPV-дрона, в результате которого оборудование ВСУ уничтожено", - говорится в сообщении.

Затем на южной окраине поселка был обнаружен украинский пункт управления БПЛА. Военнослужащие ВСУ демаскировали себя при посадке тяжелого ударного гексакоптера, так называемой "Бабы-Яги". Артиллерийским огнем 152-мм гаубицы "Мста-Б" Южной группировки пункт управления уничтожен вместе с личным составом и техническими средствами", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что второй пункт управления украинскими дронами был уничтожен расчетами ствольной артиллерии в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища.