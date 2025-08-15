Боец Кривчук сбросом гранаты в вентиляцию уничтожил блиндаж ВСУ

Перед выполнением боевой задачи гвардии сержант получил ранение и сам оказал себе первую помощь, добавили в Минобороны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Гвардии сержант ВС России Евгений Кривчук уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ), забросив гранату в вентиляционное отверстие. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"После артиллерийского обстрела со стороны противника Евгений получил ранение и занял позицию в ближайшей лесополосе. Оказал себе первую помощь, <…> вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах. Продолжая наступательные действия, группа Евгения обнаружила опорный пункт противника и открыла шквальный огонь <…>. Воспользовавшись моментом внезапности, Кривчук забросил гранату в блиндаж боевиков через вентиляцию, тем самым ликвидировал опорный пункт", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после успешного выполнения боевой задачи группа российских военных эвакуировалась на захваченной технике противника.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе ВС России Николае Мурееве, который во время доставки дроном провизии обнаружил миномет противника и помог его уничтожить.

"После очередной доставки, сделав круг над позициями противника, Николай выявил минометный расчет ВСУ, который обстреливал наши передовые позиции, и немедленно передал координаты командованию, которое, в свою очередь, обеспечило нанесение огневого поражения по противнику силами минометной батареи батальона", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и решительным действиям Муреева удалось уничтожить миномет и живую силу противника.