Вокруг населенного пункта проходили ожесточенные и очень тяжелые боестолкновения, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ в ходе ожесточенных боев за неделю продвинулись в Волчанске Харьковской области и улучшили свое тактическое положение, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касательно ситуации вокруг населенного пункта Волчанск. За истекшую неделю существенных изменений там нет, хотя наши военнослужащие не только не уступили противнику свою территорию, но и на некоторых участках улучшили тактическое положение, продвинулись и закрепились на новых позициях в результате ожесточенных и очень тяжелых боев", - сказал он.

9 августа Марочко сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ, дислоцированную под Волчанском.