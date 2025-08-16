Марочко: ВСУ отступили из северо-востока Хатнего из-за продвижения ВС РФ

Армия России обходит населенный пункт с севера и с юго-востока, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из северо-восточной части Хатнего Харьковской области из-за продвижения армии РФ на данном участке фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток действительно у наших войск есть успехи в районе населенного пункта Хатнее. Часть населенного пункта - это северо-восточная его часть - уже превратилась в так называемую серую зону. Наши войска сейчас обходят данный населенный пункт с севера и с юго-востока", - сказал он.

13 августа Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие выбили ВСУ с позиций у Хатнего и, продвинувшись в окрестностях населенного пункта, заняли новые позиции на возвышенности.