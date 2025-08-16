Украинские солдаты организовали серьезные укрепрайоны, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины практически полностью вышли из населенного пункта Среднее Донецкой Народной Республики, российским бойцам осталось зачистить всего две улицы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Среднее. Две улицы частично еще находятся под контролем украинских боевиков. Здесь у них серьезные укрепрайоны. А остатки этого населенного пункта уже находятся в так называемой серой зоне", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что армия РФ действует севернее Среднего и обходит группировку ВСУ, перерезая ей логистические пути. Кроме того, российские бойцы продвигаются вдоль реки Нитриус в южном направлении, что "также усугубляет положение украинских боевиков".

14 августа Марочко сообщил ТАСС, что силы РФ выбили подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в Среднем и начали зачистку села.