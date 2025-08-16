Из этого района ВСУ выпускали БПЛА и наносили артиллерийские удары, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Освобождение Кременских лесов в Луганской Народной Республике снизит число вражеских атак на Кременную и Лисичанск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Кременских лесов вздохнут с облегчением жители как Кременной, так и Лисичанска, поскольку именно из данного района запускаются беспилотные летательные аппараты и наносятся удары из артиллерии по нашим прифронтовым районам", - сказал он.

Марочко отметил, что Кременские леса для Вооруженных сил Украины имеют стратегическое значение, поскольку в них легко можно укрываться и делать замаскированные позиции. "Ну и в целом продвижение в лесистой местности - весьма сложное занятие, тем более украинские боевики за долгое время нарыли здесь так называемых лисьих нор. И, естественно, украинское командование будет делать все возможное для того, чтобы удержать Кременские леса", - сообщил военный эксперт.

14 августа Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащим РФ осталось продвинуться на расстояние около 2 км для закрытия огневого мешка для ВСУ в Кременских лесах.