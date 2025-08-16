ВСУ от действий группировки войск "Восток" потеряли более 230 военных

Бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады теробороны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" за сутки составили более 230 военнослужащих, станция спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины MaxxPro, 8 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, станцию спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре буксируемые гаубицы, в том числе M777 и М198", - сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах Березового, Вороного, Новогригоровки, Ольговского и Полтавки. Сорваны инженерные работы в районе Луговского.