Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и танковой технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили за сутки до 175 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, 8 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 6 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

Якимкин добавил, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Бояро-Лежачи, Корчаковки, Першетравня, Ленинского, Волаковщины, Пролетарского, Могрицы, Юнаковки и Садков Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Казачьей Лопани, Гатища и Волчанска.