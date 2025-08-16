Бойцы Южной группировки войск за сутки уничтожили более 150 БПЛА ВСУ

В Минобороны отметили, что потери противника позволяют российским штурмовым подразделениям успешно продвигаться вперед

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" за сутки сбили более 150 беспилотников противника в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе продолжающихся наступательных действий Южной группировки войск вдоль всей линии боевого соприкосновения ведется борьба с беспилотными летательными аппаратами противника. Слаженная работа расчетов FPV-дронов <...> позволяет уничтожать большое количество вражеских беспилотников ежедневно. Накануне результативность превысила отметку в 150 единиц в сутки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника позволяют российским штурмовым подразделениям успешно продвигаться вперед.