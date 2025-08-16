В Минобороны подчеркнули, что подобная работа ведется по всей линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в районе города Константиновка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы на константиновском направлении артиллерийский расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 27-го гвардейского артиллерийского полка получил координаты очередной цели - 155-мм гаубицы М777 производства США. <…> Объективный контроль подтвердил ликвидацию орудия и расчета, а значит, огневая поддержка врага на этом участке лишилась еще одного ствола", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подобная работа ведется по всей линии боевого соприкосновения - артиллеристы тщательно выбивают расчеты противника, стремясь до нуля снизить огневое воздействие на наступающих штурмовиков российской армии.

"Расчеты БПЛА передали координаты гаубицы М777 противника. Расчет быстро отработал, и гаубица была уничтожена", - сказал после выполнения огневой задачи номер расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным Витязь на видео, распространенном Минобороны РФ.