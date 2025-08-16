Бойцы отряда "Барс-1" проходят подготовку на полигонах в Запорожской области

В Минобороны подчеркнули, что тренировки отличаются проработанностью и вниманием к деталям и проводятся с учетом специфики местности и сложности предстоящих задач

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма позиций противника на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие добровольческого отряда "Барс-1" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" проводят интенсивные тренировки на полигонах, совершенствуя тактику штурма укрепленных позиций ВСУ. Основной целью тренировок является повышение эффективности действий личного состава в условиях реального боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что тренировки отличаются проработанностью и вниманием к деталям и проводятся с учетом специфики местности и сложности предстоящих задач.