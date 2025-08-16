МО РФ: срок восстановления поврежденной военной техники составляет до трех дней

Кроме устранения поломок, мастера устанавливают на технику новые системы динамической и противодронной защиты

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы поврежденной в ходе СВО военной техники длятся не более трех дней. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ремонтно-восстановительных подразделениях 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются восстановлением боевой техники. Срок восстановления поврежденной техники не превышает трех суток - это максимальное время, необходимое для возвращения машин в строй", - отметили в ведомстве.

В Минобороны также информировали, что, кроме устранения поломок, мастера устанавливают на технику новые системы динамической и противодронной защиты. "На основе боевого опыта и предложений экипажей, полученных в ходе СВО, разработана и активно применяется уникальная система противодействия дронам-камикадзе. Она включает комплекты дополнительного бронирования для легковых и грузовых автомобилей и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При создании защиты были использованы не только фронтовые наработки, но и навыки военных инженеров, приобретенные в гражданской сфере", - рассказали там.

В военном ведомстве добавили, что после завершения работ специалисты ремонтных подразделений в обязательном порядке проводят заключительные ходовые испытания бронетехники.