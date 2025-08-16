Расчеты ствольной артиллерии нанесли удар по позициям противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинские блиндажи с военнослужащими на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили блиндажи противника на южнодонецком направлении. В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил тыловой район, в котором размещались украинские боевики. По полученным координатам расчеты ствольной артиллерии нанесли точный удар, поразив все цели", - говорится в сообщении оборонного ведомства.