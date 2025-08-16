Занятия проходят с привлечением боевых инструкторов и операторов БПЛА, имеющих большой опыт ведения боевых действий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Север" тренируются управлять беспилотниками в тыловых районах зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В тыловом районе расчеты БПЛА группировки войск "Север" проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами для успешного выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. В ходе обучения отрабатывается проведение полетов на корректировку, полетов на разведку местности, мониторинг обстановки по различным вопросам и воздушное патрулирование территории. Операторам приходится маневрировать среди искусственно созданных препятствий, таких как узкие проходы, проемы и туннели. Это позволяет отработать навыки точного управления беспилотниками в условиях ограниченной видимости и сложной геометрии пространства", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занятия проходят с привлечением боевых инструкторов и операторов БПЛА, имеющих большой опыт ведения боевых действий в зоне СВО.