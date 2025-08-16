После выполнения задачи бойцы ВС РФ немедленно сменили свою позицию, чтобы избежать ответного удара со стороны противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Центральной группировки войск нанес удар и разрушил украинский опорный пункт на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении. Мощный огневой удар нанес значительные разрушения укрепленным позициям противника, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - отметили в ведомстве.

В Минобороны также информировали, что сразу после выполнения задачи расчет немедленно сменил свою позицию, чтобы избежать ответного удара со стороны противника.