Расчеты БПЛА группировки "Восток" поразили несколько целей в полете, а также с помощью сбросов с квадрокоптера уничтожили беспилотники противника в момент их посадки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов с оптоволоконным управлением группировки войск "Восток" сорвали ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе наблюдения за дорогами снабжения противника операторы БПЛА группировки войск "Восток" зафиксировали движение автомобиля украинских боевиков. На заранее подготовленной позиции находился дрон с оптоволоконным управлением. Обнаружив цель, аппарат был поднят в воздух и поразил автомобиль. Пытавшихся сбежать украинских боевиков уничтожили при помощи беспилотников сбросами боеприпасов с воздуха", - информировали в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, как операторы FPV-дронов группировки в ходе воздушного боя уничтожили несколько целей в полете, а также с помощью сбросов с квадрокоптера поразили беспилотники противника в момент их посадки.