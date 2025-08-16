Войска РФ круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ВСУ один-два раза в неделю отправляют небольшие группы военнослужащих форсировать Днепр, но всегда несут потери. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

"Форсировать - это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один - большие потери. Наши войска круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, направляя группы через Днепр, командование ВСУ рассчитывает на медийную огласку или хайп ради поддержания репутации в глазах Запада. "Вот только ситуация на земле кардинально отличается. И отличается в нашу пользу", - подчеркнул собеседник.