Дронов стало больше на южнодонецком направлении

МАРИУПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ" (арктический) на южнодонецком направлении СВО успешно поражают беспилотники противника, рост числа и видов которых заметили бойцы. Об этом сообщил ТАСС начальник расчета с позывным Кореец группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ.

"Я давно в этом расчете уже, более года здесь в боевой работе. На самом деле за последнее время вражеских беспилотных летательных аппаратов стало намного больше. Больше стало разновидностей БПЛА. И "крылья", и корректировщики, и барражирующие боеприпасы. Это уже не просто какие-то самолетного типа беспилотники. Также применение очень часто крылатых ракет по типу Storm Shadow и "Нептун", по которым также наш комплекс безукоризненно отрабатывает", - рассказал Кореец.

Он добавил, что за ночь один расчет поражает от двух до семи целей. "Это только на нашем маленьком, так скажем, направлении. Но, тем не менее, не дают расслабиться, всегда в боевой работе", - отметил военнослужащий.

По словам бойцов, "Тор-М2" арктический отлично показывает себя в работе на южнодонецком направлении, успешно передвигается по любому грунту и способен преодолевать водные препятствия. "Находится в базе ДТ-30 двухзвенный транспортер 30-тонник, плавающий модернизированный. Все препятствия ему не страшны. Он может ехать сквозь лесополосу. Он давит деревья, большинство деревьев. Может плавать. Плавает он 5 км/ч. Можно установить винт. И он будет плыть тогда уже где-то 15-25 км/ ч", - рассказал механик-водитель с позывным Кудря.