ВС РФ отразили две атаки, уничтожили до 70% живой силы штурмовых групп врага, две ББМ и БТР

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 70% живой силы штурмовых групп ВСУ уничтожено при попытке атаковать у Новоконстантиновки (украинское название - Перше Травня) и Алексеевки в Сумской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, туда брошены силы ССО, а генштаб ВСУ поставил задачу овладеть населенным пунктом любой ценой.

"На сумском направлении противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две ББМ и БТР", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что противник "сосредоточил основные усилия в Новоконстантиновке". "В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО. 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ", - добавил он.