Об этом сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название Покровск) из Харьковской области вместо вывода для восполнения потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады, который должен был выводиться из Липцов на восполнение потерь, отправлен на покровское направление. Судя по всему, там он и закончит свое существование. Это подтверждается и заявлениями самих украинских военных в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что "под Красноармейск из Харьковской области отправлены по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые изначально также планировалось выводить на доукомплектование".