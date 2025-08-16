По огневому воздействию артиллерийских налетов российская армия превосходит противника в четыре-пять раз, отметил командир штурмовой роты

МАРИУПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Объем огневого воздействия артиллерии группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении СВО в последнее время в несколько раз превышает украинский. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается существенное снижение активности артиллерии, сообщил ТАСС командир штурмовой роты с позывным Старый.

"Если взять, например, 2022-2023 годы - я с июня 2022 года нахожусь в зоне боевых действий, - тогда [у ВСУ] было очень много артиллерии. Сейчас по артиллерии у противника очень большой спад. То есть в плане огневого воздействия артиллерийских налетов мы сейчас превосходим противника, я не побоюсь этих цифр, наверное, в четыре-пять раз. А там, где по нашим штурмовым группам прилетает 2-3 снаряда крупнокалиберных, с нашей стороны в их сторону улетает 25-40 штук. Очень большая разница", - сказал Старый.

Он добавил, что основной упор ВСУ продолжают делать на дроны-камикадзе. "Им помогает много стран, <…> несмотря на это, все равно спад огневого воздействия очень значительный и существенный с их стороны", - рассказал штурмовик.