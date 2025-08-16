Над регионами России и Азовским морем за ночь сбили 29 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за ночь.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Ростовской области, 9 - над территорией Ставропольского края, 4 - над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, 3 - над акваторией Азовского моря", - сказали в военном ведомсте.